Z telewizji do ambasady. "Konserwatywna cheerleaderka Trumpa"

Donald Trump szykuje się właśnie do drugiej kadencji prezydenckiej i prezentuje kolejnych nominatów, wykorzystując to jako okazję do nagrodzenia najwierniejszych sojuszników. Wśród nich znalazło się nazwisko Kimberly Guilfoyle, 55-letniej osobowości medialnej związanej z Fox News, wcześniej prokuratorki, która oskarżała w sprawach młodocianych i dorosłych, a która sama musiała odejść ze stacji w związku z oskarżeniami o molestowanie.