Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne rzęsy + 1 makijaż 2 godziny temu Artykuł sponsorowany Za krótkie, za rzadkie i zbyt mało wyraziste? 4 sposoby na długie i gęste rzęsy! Każdy z nas ma przeciętnie aż 100-150 rzęs na górnej powiece. Ich natura jest podobna do włosów na głowie, a więc niektóre mieszki włosowe są aktywne, inne znajdują się w stanie spoczynku. Co to dla Ciebie oznacza? Jednocześnie w fazie wzrostu jest tylko ok. 40% wszystkich Twoich rzęs. Pozostałe czekają na swoją kolej, aż będą mogły rozpocząć swój etap wzrostu. Niektóre osoby mogą pochwalić się długimi, pięknie podkręconymi i gęstymi rzęsami. Inne niestety szukają skutecznego sposobu na rzadkie, krótkie, a czasem nawet prawie w ogóle niewidoczne rzęsy. Jak możesz zadbać o swoje wyraziste spojrzenie? Podziel się Za krótkie, za rzadkie i zbyt mało wyraziste? 4 sposoby na długie i gęste rzęsy! (materiały partnera) Zmień nawyki makijażowe Czy wiesz, że bardzo duży wpływ na wygląd i zdrowie Twoich rzęs ma używana przez Ciebie maskara, a także to, w jaki sposób malujesz swoje rzęsy? Zaleca się, aby tusz wymieniać maksymalnie raz na 4 miesiące. Jak każdy produkt, również maskara, po upływie pewnego czasu traci swoje właściwości i zamiast pomagać naszemu wyglądowi, wyraźnie mu szkodzą. Po upływie ok. 4 miesięcy może się kruszyć, co przekłada się na wysuszanie i tym samym osłabianie rzęs. Nie najlepiej na ich stan wpływa również nawyk, który ma wiele kobiet, czyli pompowanie powietrza do wnętrza tuszu. To powoduje, że kosmetyk zasycha, tracąc swoje właściwości, wysuszając i osłabiając rzęsy. Dodatkowo w tuszu powstają grudki, które po jego aplikacji nieestetycznie osadzają się na rzęsach. Łagodny, ale skuteczny demakijaż Jak dużo uwagi poświęcasz demakijażowi podczas wieczornej pielęgnacji skóry twarzy? Czy zwracasz uwagę na to, w jaki sposób zmywasz tusz z rzęs i cień z powiek? Nierzadko robimy to zbyt agresywnie, mocno pocierając oczy, co skutkuje osłabieniem cebulek i tym samym utratą rzęs w nadmiarze. Efektem są połamane i przerzedzone rzęsy. Wydaje nam się, że tylko w ten sposób możemy dobrze pozbyć się wszystkich resztek makijażu. Zamiast koncentrować się na mocnym pocieranie, wybierz dobry kosmetyk. Dobrze sprawdza się dwufazowy płyn, który skutecznie rozpuszcza nawet wodoodporny tusz do rzęs. Wystarczy namoczyć nim wacik i delikatnie przesunąć go od zewnętrznego do wewnętrznego kącika oka lub przytrzymać nasączony wacik przez około 30 sekund na powiece, aby kosmetyk dobrze rozpuścił makijaż, a następnie ostrożnie przetrzeć. Domowe sposoby na poprawę kondycji rzęs Twoje rzęsy wymagają codziennej pielęgnacji, podobnie jak skóra. Aby były gęstsze i dłuższe, po demakijażu nakładaj na nie olejek rycynowy o właściwościach regenerujących i nawilżających. Zawdzięcza to głównie wysokiej zawartości kwasu rycynowego, linolowego oraz stearynowego. Przy regularnym stosowaniu, efekty zauważysz już po tygodniu! Jest to sposób, który stosują kobiety po zdjęciu sztucznych rzęs, aby naprawić ewentualne wyrządzone zabiegiem szkody.

Podobne działanie wykazuje oliwa z oliwek. Nakładaj ją na rzęsy za pomocą patyczka kosmetycznego, codziennie wieczorem, aby zawarte w niej kwasy tłuszczowe mogły zregenerować osłabione włoski. Naruszoną strukturę rzęs pomoże Ci odbudować także wazelina o najprostszym składzie. Dodaje ona sprężystości i pomaga w szybszym wzroście rzęs. Co więcej, każdy z tych produktów to koszt rzędu kilku złotych! Profesjonalna kuracja na porost rzęs Alternatywą dla domowych sposobów na porost i odbudowę rzęs są profesjonalne kosmetyki przeznaczone do kilkutygodniowej kuracji. Wpływają one na fazę wzrostu, spektakularnie przyśpieszając porost rzęs, ale również wzmacniając ich strukturę od wewnątrz. Ważne jest, aby wybrane serum było przebadane dermatologicznie i testowane okulistyczne, jak np. RefectoCil Lash & Brow Booster. Jest to jeden z niewielu produktów, który stymuluje porost nie tylko rzęs, ale także brwi! Można więc aplikować go w obu obszarach, bez konieczności zakupu dwóch osobnych preparatów. Innowacyjny aplikator został wyposażony w podwójną końcówkę, która pozwala na idealne dopasowanie do brwi oraz rzęs! Serum traktowane jest jako alternatywa dla sztucznych rzęs, bardziej im przyjazne i przede wszystkim poprawiające wygląd naturalnych rzęs. Natura jest zawsze w modzie, dlatego zamiast wybierać zabieg aplikacji sztucznych rzęs, zadbaj o swoje własne! Twoje rzęsy będą Ci za to wdzięczne! Efekty stosowania RefectoCil Lash & Brow Booster widoczne są już po 6 tygodniach! Rzęsy są dłuższe, grubsze i odporniejsze na wypadanie. Serum to może się również okazać pomocne w sytuacji nadmiernego wyskubania brwi. Warto również zaznaczyć, iż kosmetyk ten nie posiada w swoim składzie syntetycznych hormonów, prostamidów i substancji zapachowych. Co czyni go bezpiecznym, nawet dla wrażliwych oczu. materiały partnera (materiały partnera) Zmień więc swoje nawyki pielęgnacyjne i makijażowe, wspomóż się naturalnymi sposobami na przywrócenie dobrej kondycji rzęsom i zastosuj profesjonalną kurację na ich porost. Pamiętaj również o systematyczności, która jest kluczem do sukcesu! Dodatkowo należy zadbać o odpowiednio zbilansowaną dietę. Twoje rzęsy potrzebują witamin A, E i B, które są im potrzebne do prawidłowego wzrostu.

