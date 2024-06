Ujawnił prawdę o adopcji dzieci. Mówi, jak je traktuje

Mateusz Morawiecki urodził się 20 czerwca 1968 we Wrocławiu. W latach 2015-2017 objął stanowisko wiceprezesa Rady Ministrów, a następnie ministra rozwoju i finansów. Gdy Beata Szydło w 2017 roku zrezygnowała z bycia premierem, postanowił objąć stanowisko Prezesa Rady Ministrów. Po ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych prezydent ponownie powierzył mu misję utworzenia rządu, ale trzeci gabinet Morawieckiego nie zyskał poparcia Sejmu.

Okazuje się, że to nie jedyny zaskakujący fakt z dzieciństwa byłego premiera. Podczas wywiadu Morawiecki przyznał też, że w potrafił przysporzyć rodzicom sporo zmartwień.

W trakcie rozmowy z Żurnalistą były premier opowiedział o swoim życiu prywatnym. Morawiecki wyjawił sporo rzeczy, które do tej pory nie były poruszane na forum, m.in. opowiedział, jak wraz z żoną postanowił adoptować dwójkę dzieci.

