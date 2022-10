Zaadoptowała gigantycznego psa. "Do tej pory zniszczył aż trzy sofy"

Pies znalazł dom we wrześniu tego roku. Jego nową opiekunką jest Anna. Zdecydowała się na adopcję tuż po tym, jak przeczytała historię Bashera na Facebooku. "Właśnie wprowadziłam się do nowego domu i poczułam, że chcę mieć psa. Basher idealnie tu pasuje. Ma ogromną przestrzeń do biegania" - powiedziała kobieta.