Zaapelowała do Putina, by zwrócił jej syna. Szybko zainteresowała się nią policja

Zwróciła się do Putina, a potem uciekła przed policją

"Chwała Bogu, że żyje. Tylko 10 osób z jego pułku pozostało żywych. Proszę zatrzymaj ten rozlew krwi. Oddaj mi syna! I oddaj innym matkom ich synów. Powstrzymaj to!" – apelowała na wizji roztrzęsiona kobieta, zwracając się do prezydenta Rosji. Następnie matka rosyjskiego żołnierza pokazała do kamery zdjęcie swojego syna. "Spójrzcie, to tylko chłopiec. To tylko dziecko. I on walczy. Ale o co?" – mówiła zapłakana.