Zaapelowała do widzów. Miała powody do wstydu?

Nawiązując do tego, wystosowała do widzów i czytelników internetowych serwisów pewien apel. - To tak, jak ktoś czyta sam nagłówek artykułu i nie zajrzy do tego, co jest w środku. W taki sposób można wiele "dram" zrobić, a ja zachęcam, żeby jednak czytać całość - podsumowała.