Najlepszy model sukienki na lato? Krupińska wygląda w niej rewelacyjnie

Na co zwrócić uwagę przy zakupie tego modelu? Najważniejszy jest materiał – naturalny, który będzie "oddychał". Najlepiej wybrać bawełnę, ale jeśli szukasz czegoś na upały, możesz też zwrócić uwagę na sukienki koszulowe zrobione w stu procentach z lnu . Jeśli chodzi o kolory i wzory, to wybór jest wręcz nieograniczony. Sprawdź, na jakie modele postawiły polskie gwiazdy i jak je stylizują.

Nie da się ukryć, że biała sukienka koszulowa jest absolutnym modowym klasykiem , którego nie mogło zabraknąć w garderobie Doroty Gardias . Prezenterka dobrała do niej trapery, ale równie dobrze sprawdziłby się sneakersy, trampki, kowbojki, czółenka czy sandałki na szpilkach. Tutaj wychodzi największa zaleta sukienki koszulowej – jest szalenie uniwersalna, w związku z czym pasuje niemal do wszystkiego.

Natomiast Paulina Krupińska zaprezentowała się ostatnio na planie "Dzień Dobry TVN" w różowej sukience koszulowej ze zdobnym marszczeniem i falbaną . Panie, które chcą zrezygnować z prostoty, znajdą zatem na rynku modele charakteryzujące się intrygującym krojem. W takiej kreacji można pójść zarówno do pracy, jak i do teatru czy na spotkanie z przyjaciółmi.

Koszulową sukienkę ma w swojej szafie także Katarzyna Cichopek . Gwiazda TVP pokazała na Instagramie zdjęcie we wzorzystym modelu maxi, który skomponowała z paskiem dla podkreślenia talii . Ten sprytny trik zawsze się sprawdza właśnie w przypadku sukienek koszulowych, które zazwyczaj są dość bezkształtne.

