Zabawa lepsza niż klocki. Nic nie blokuje wyobraźni

Z pozoru przypomina on zwykły długopis, jednak zamiast wkładu ze zwyczajnym tuszem posługuje się on specjalnym filamentem, czyli plastikowym wkładem, który po podgrzaniu zmienia swój stan na bardziej płynny i bardzo szybko tężeje. To pozwala na rysowanie dowolnych kształtów zarówno na płaszczyźnie, jak i "w powietrzu".