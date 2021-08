Zabawki i akcesoria dla małego programisty. Jaki sprzęt pomoże dziecku w nauce programowania?

Od kilku lat prym w kategorii zabawek edukacyjnych wiodą interaktywne roboty, które dziecko ma za zadanie samodzielnie złożyć i zaprogramować. Urządzenia bawią, uczą i rozwijają w maluchu pasję i do kodowania i robotyki podstaw robotyki, a co więcej – uczą się i zmieniają wraz z dzieckiem. Robot interaktywny to doskonały towarzysz codziennych zabaw i wdzięczny pomocnik w odkrywaniu świata technologii. Prawdziwą gwiazdą wśród robotów interaktywnych jest oczywiście Photon. To pierwsza taka zabawka na rynku, którą maluch musi ukształtować samodzielnie i nauczyć wielu podstawowych funkcji, jak poruszanie się czy wydawanie dźwięków. Ceny zabawek do programowania są niestety dość wysokie, ale zapewniamy, że to mądra inwestycja w naukę i przyszłość dziecka, która z czasem zwróci się z nawiązką.