Zabił z zimną krwią. Detektyw: Liczba zbrodni z zazdrości przeraża

Poczucie krzywdy, mania, chęć zemsty, aż w końcu posunięcie się do najokropniejszych czynów. Zazdrość to najczęstszy motyw zbrodni. - Doprowadza do desperackich kroków — ostrzega detektyw Małgorzata Marczulska. Tragedia w Poznaniu nie jest tu wyjątkiem.