Życie 20-letniej Julii zamieniło się w piekło. Internauci otwierają jego kolejny krąg [OPINIA]

Choć to nie pierwsza sytuacja, w której "victim blaming" (przypisywanie ofierze odpowiedzialności za doznane przez nią cierpienie) przeżywa internetowy rozkwit, zadaję sobie pytanie, kto, do cholery, daje nam prawo do oceny kogokolwiek. Kto daje nam prawo do oskarżania, wytykania, obśmiewania, tworzenia kolejnych ofiar? Kto uznaje, że można deptać, miażdżyć i opluwać? Kto pozwala nam na to, by bawić się w internetowy sąd ostateczny, w którym to właśnie my-krystaliczni wymierzamy ciosy, jako jedyni-sprawiedliwi ferując wyroki? Odpowiada mi tylko cisza.