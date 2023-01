Zabiła męża, który chciał ją zgwałcić. Nie pójdzie do więzienia

Do tragicznych wydarzeń doszło prawie trzy lata temu we wsi pod Krakowem. 38-letnia Karolina P. została napadnięta przez własnego męża, który pijany próbował zmusić kobietę do współżycia. Mężczyzna zachował się wobec własnej żony jak brutalny oprawca. W tym samym czasie w domu były dzieci. Kobieta bezskutecznie wołała sąsiadkę o pomoc. Doszło do szamotaniny, a Karolina chwyciła za nóż i ugodziła nim śmiertelnie męża.