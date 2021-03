Lekarz proponuje, aby odebrać "500 plus" rodzicom. Pieniądze chce przekazać przedsiębiorcom

Przekażą "500 plus" przedsiębiorcom?

Jak podaje "Radio Zet" wstrzymanie wypłat 500 plus zapewniłoby oszczędności na wielomiliardowym poziomie. Na rok 2021 zabezpieczono kwotę 41 mld zł na rzecz programu Rodzina 500 plus.

- Wsparciem z rządowego programu "Rodzina 500 plus" do końca czerwca 2018 roku objęto już ponad 3,74 mln dzieci do 18 lat. (...) W całej Polsce programem "Rodzina 500 plus" jest objętych 54,1 proc. wszystkich dzieci do 18 lat. Wsparcie z rządowego programu trafia do 2,45 mln rodzin - czytamy na rządowej stronie www.gov.pl.