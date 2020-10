"Zachowaj odstęp". Wspólna akcja 8-letniego Mikołaja i Złotych Tarasów

- Mój pomysł polega na tym, że chcę wszystkim przykleić czerwone kółko na plecach z napisem "Zachowaj odstęp". Może to być bardzo przydatne, w szczególności na ruchomych schodach lub przy kasach. Jeżeli ktoś zobaczy czerwone kółko, to już nie będzie zbliżał się do osoby stojącej przed nim. Byłem z tatą w sklepie, staliśmy przy kasie i mój tata narzekał, że ludzie stoją zbyt blisko siebie. Wymyśliłem wtedy, że wszyscy powinni mieć na plecach przyklejone "czerwone światło" – mówi Mikołaj.