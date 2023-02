Zachwyca stylem w randkowym show "Love Never Lies". Maja Bohosiewicz nie zawsze tak wyglądała

Maja Bohosiewicz została prowadzącą "Love Never Lies". To pierwszy polski relity-show dostępny na Netflixie. W ramach pierwszego sezonu można obejrzeć siedem odcinków włącznie z finałem. W programie jest sześć par. Zgłosili się, by przetestować swój związek. Na dwa tygodnie partnerzy zostali rozdzieleni i poddani próbom – towarzystwu specjalnie dobranych dla nich singli oraz odpowiadaniu na pytania (pod wykrywaczem kłamstw). Maja Bohosiewicz wspierała ich w tej drodze, a przy okazji zachwycała kolejnymi stylizacjami. Lecz jej modowa przeszłość jest raczej niechlubna.