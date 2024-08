Zachwyciła na chrzcinach córki. Kreacja to prawdziwa petarda

Marta Paszkin jest jedną z najpopularniejszych byłych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". To właśnie w nim spotykała swoją miłość, Pawła, którego poślubiła dwukrotnie - najpierw podczas ślubu cywilnego, a następnie - kościelnego. Razem z mężem wychowuje córkę Stefanię z poprzedniego związku, syna Adama i najmłodszą córkę, Grację. W mediach społecznościowych pojawiło się kilka zdjęć z jej chrzcin.

Post Marty Paszkin na Instagramie, w którym pojawiły się zdjęcia ze chrzcin Gracji, zdobył już prawie 10 tys. polubień. Internautki nie ukrywają w komentarzach, że są zachwycone tak właściwym i nieprzesadnym wyborem "rolniczki". Jak możemy przeczytać, już dopytują o markę sukienki. Z odpowiedzi wynika, że to YAS Apparel.

To jednak nie pierwszy raz, kiedy Marta Paszkin zachwyciła swoim wyglądem. Nie inaczej było z jej suknią ślubną, którą miała na sobie podczas ślubu kościelnego . Choć postawiła na klasykę uzupełnioną kwiatowymi zdobieniami, był to strzał w dziesiątkę.

