Marta i Paweł z "Rolnika" już po ślubie kościelnym. Obłędna suknia panny młodej

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny powiedzieli "tak" w kościele

Co ciekawe - jak napisała kilka dni temu na Instagramie Marta - gdy wybierali datę ślubu kościelnego nie mieli świadomości, że zdecydowali się na podwójnie symboliczny termin. Okazuje się, że tego samego dnia, dokładnie trzy lata temu, po raz pierwszy się spotkali. "Na dodatek bierzemy go w miejscu naszego pierwszego spotkania. Tak nam się to przypadkowo (albo i nie przypadkowo…) ułożyło" - dodała.