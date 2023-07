Zaczepiał Polki na ulicy. Pokazywał im okropny gest

Reakcja aktywistki

Inna komentatorka cytuje też wpis z internetowej grupy: "Razem z koleżankami ze studiów miałyśmy wątpliwą przyjemność spotkać go i paść ofiarą żartu. Gdy robiłyśmy sobie wzajemnie zdjęcia, koleś do nas podszedł i zapytał, czy może on może nam zrobić zdjęcie. Pomyślałyśmy, że może zobaczył naszą małą sesję i chce być miły. Ale w żartach jedna z dziewczyn zapytała go: ‘A po co?’, na co ten pokazał ręką gest masturbowania się i powiedział, że te zdjęcia przydadzą mu się właśnie do tego. Szybko odparłyśmy, że w takim razie dziękujemy i nerwowo się zaśmiałyśmy. Byłyśmy w szoku. Facet później do nas podbiegł i powiedział, że to tylko głupi żart. Powiedziałyśmy mu, że mało śmieszne i niech nigdzie tego nie wstawia. Zgodził się bez problemu. Po czym wstawił ten filmik na YT nie zakrywając nawet naszych twarzy. Będę wam wdzięczna za zgłaszanie filmu. Liczymy na to, że YT go usunie".