Zadbaj o cerę, portfel i środowisko. Rewolucja w nawilżaniu skóry

Ostatni przystanek to oczywiście kremy, które zadbają o całodniowe nawilżenie. Skóra oczu wymaga szczególnej uwagi, dlatego warto mieć dla niej osobny krem, który wypełni skórę nawilżeniem i zapewni efekt wypoczętego spojrzenia. W przypadku kremu z serii Tołpa Pure Trends Energy Boost możesz używać go nawet pod makijaż, ponieważ nie obciąża skóry wokół oczu. Pomyśl również o kremie upiększającym, który nie tylko pielęgnuje i nawilża skórę, ale także rozświetla ją i wydobywa naturalny blask bez konieczności stosowania makijażu. Drobinki miki odbijają światło, co daje efekt optycznego wygładzenia.