Słowo "kocham" jest pełne znaczeń i emocji. To więcej niż tylko miłe słowo. Kochać kogoś oznacza akceptować jego wady i zalety, być gotowym do wspierania go w trudnych chwilach oraz dzielenia z nim momentów szczęścia. Jak często powinniśmy wyznawać sobie miłość? O to zapytał przechodniów reporter Wirtualnej Polski. Niektórzy zgodzili się wyznać miłość swojej ukochanej na wizji.

Rozwiń