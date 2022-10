Zaginięcie Iwony Wieczorek. Szokujące doniesienia o księdzu, który mógł posiadać ważne informacje

Czy ofiary "Krystka" wiedzą, co spotkało Iwonę Wieczorek?

To pytanie samo ciśnie się na usta. Podejrzenia budzi fakt, że dziewczyny przez lata były ukrywane przez wspomnianego wikarego, który został znaleziony martwy 24 maja 2022 roku na plebanii, gdzie mieszkał. Wspomniany portal próbował dotrzeć do tego, co wynikło z sekcji zwłok duchownego oraz do nagrań z kamer z dnia jego samobójstwa. Niestety prokuratura nie wyraziła zgody na udostępnienie tych materiałów.