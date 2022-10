Aldona Szostak komentuje sprawę zaginięcia Iwony Wieczorek. "Kryminalni znają już sprawcę"

Wdowa po Januszu Szostaku komentuje sprawę zaginięcia Iwony Wieczorek

Z tymi podejrzeniami zgadza się Aldona Błaszczyk-Szostak - wdowa po zmarłym dziennikarzu. Śledczy z Archiwum X skontaktowali się z nią w sprawie Iwony Wieczorek. Kobieta nie mogła wyjawić szczegółów ustaleń kryminalnych. W rozmowie z Faktem przyznała jednak, co sądzi na temat przeszukań w domu Pawła P. "Według mnie jest to zastanawiające, że Paweł nagłośnił sprawę przeszukania jego domu w mediach. Być może oznacza to, że czegoś się boi" — podkreśliła.