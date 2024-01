Zagrał hymn WOŚP na kościelnych organach. Powód wzrusza

Hymn WOŚP grany jest przez formację Voo Voo tylko raz w roku

Warto wiedzieć, że autorem melodii i słów do hymnu WOŚP jest lider formacji Voo Voo Wojciech Waglewski. Stworzył go oczywiście na prośbę Jurka Owsiaka. W 1998 roku zespół nagrał pełną wersję piosenki wraz z orkiestrą i gościnnym udziałem grupy reggae Jafia Namuel. Wtedy też nazwa utworu została zmieniona na "Karnawał", co nawiązuje do styczniowej daty finału WOŚP.