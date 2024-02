Zagrał w serialowym hicie. Jak wygląda dziś?

Znany aktor odwiedził Teatr Polonię 22 lutego 2024 roku. Piotr Garlicki pojawił się w wielu sztukach teatralnych, a także filmach, jednak to serialowa rola doktora sprawiła, że zdobył szczególną sympatię wśród widzów.

Garlicki prywatnie był dwukrotnie żonaty. Z poprzednich związków ma dwóch synów. Co więcej, starszy z nich, czyli Łukasz Garlicki, poszedł w zawodowe ślady ojca i również spełnia się jako aktor. Panowie na lata stracili kontakt, który został odnowiony dopiero po powrocie Piotra Garlickiego zza oceanu.

Matką pierwszego syna Piotra Garlickiego jest Monika. Związek małżonków rozpadł się, a aktor wraz z drugą miłością, Dorotą, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie spędzili wspólnych 15 lat. W 1993 roku na świecie pojawił się Kasper. Wkrótce po jego narodzinach rodzina Garlickich przyleciała do kraju.

Powrót okazał się tragicznym rozwiązaniem dla związku. Po rozwodzie Dorota wróciła do USA, pozostawiając syna z byłym mężem. Kasper postanowił przenieść się do mamy, kiedy był już na studiach.

