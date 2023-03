Bartosz Obuchowicz nagle zniknął z ekranów. Tak teraz żyje

Pamiętna rola Bartosza Obuchowicza

Bartosz Obuchowicz mówił, że los zdecydował o jego karierze. Pierwsze kroki na drodze do sławy stawiał w zespole tańca i śpiewu Tintilo. Namówiły go do tego matka i siostra. Talent Obuchowicza szybko dostrzegli producenci telewizyjni i filmowi. Aktor już w młodym wieku miał okazję współpracować z najlepszymi polskimi reżyserami. Za kreację w filmie Krzysztofa Zanussiego "Cwał" otrzymał nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Później w jego życiu nastąpił przełom.