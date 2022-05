Zagrała w kultowym "Misiu". Nad Barbarą Burską miała ciążyć klątwa

Barbara Burska – "klątwa zawodowa", lecz szczęście w miłości

Barbara Burska swego czasu przykuła uwagę Karola Strasburgera, z którym stanęła na ślubnym kobiercu. Małżeństwo jednak nie trwało długo, a po latach aktorka mówiła, że był to związek dwojga niedojrzałych dzieciaków, więc musiał skończyć się w ten sposób. Para przyjaźni się za to do dziś. Potem Burska związała się z lekarzem Janem Rajskim, który wcześniej był mężem aktorki Ewy Wiśniewskiej. Dopiero to drugie małżeństwo okazało się strzałem w dziesiątkę.