Zajączkowska-Hernik o związkach partnerskich. Dziennikarka wytyka jej hipokryzję

W pewnym momencie, gdy dyskusja zeszła na temat głośno dyskutowanych w ostatnim czasie związków partnerskich, pomiędzy rozmówczyniami doszło do osobliwej wymiany zdań. Dziennikarka wytknęła też europosłance i m.in. politykom z jej ugrupowania hipokryzję.

Dziennikarka "Super Expressu" Kamila Biedrzycka zapytała Zajączkowską-Hernik, dlaczego m.in. Konfederacja walczy z niektórymi potrzebami społeczeństwa. W tym przypadku chodziło o kwestie uregulowania kwestii dot. związków partnerskich. Dziennikarka wspomniała przy okazji, że obecnie, z co czwartego związku nieformalnego rodzi się dziecko, a badania pokazują poparcie ok. 70 proc. społeczeństwa dla regulacji takich związków.

- Czy to nie jest tak, że politycy powinni wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społeczeństwa? - pytała Biedrzycka. Zajączkowska-Hernik upewniła się, że dziennikarce chodzi o związki heteroseksualne. - Absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, by iść do urzędu stanu cywilnego i zalegalizować swój związek - stwierdziła.