Zakaz negliżu i spacerów z lalkami erotycznymi. Restrykcje w hiszpańskim kurorcie

Nadmorskie miejscowości w Hiszpanii w sezonie wiosenno-letnim przyciągają wielu turystów. Spora grupa to osoby, które organizują tam różne przyjęcia, a specyficzną grupą są uczestnicy wieczorów kawalerskich i panieńskich.

Kara za złamanie wspomnianych restrykcji wynosi 811 dolarów lub 750 euro (ponad 3000 zł). Jeszcze wyższe opłaty - 1620 dolarów lub 1500 euro (ok. 6 000 zł) - mogą zostać nałożone za antyspołeczne zachowania, które najbardziej zakłócają porządek. Nie sprecyzowano jednak dokładnie, o jakie sytuacje chodzi, jednak odnoszą się m.in. do zachowań związanych z organizowanymi w miejscowości wieczorami kawalerskimi i panieńskimi.

Cytowany przez CNN rzecznik podczas konferencji prasowej przytoczył historię, która miała miejsce podczas jednego z takich wieczorów. Przyszły pan młody został przyklejony do latarni, a jego znajomi przy dźwiękach głośnej muzyki bawili się do późnych godzin, przeszkadzając mieszkańcom.

- Tego typu sytuacje zdarzają się nie tylko w Platja d’Aro. Każde miasto powinno jednak zdecydować, jak może to zmienić – podsumował rzecznik. Władze miasta planują także zatrudnić dodatkowych funkcjonariuszy do pilnowania porządku w szczycie sezonu turystycznego.

