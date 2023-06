Zakazane w łóżku. Ekspert wymienia dwie czynności

Zdaniem Małgorzaty Fornal-Pawłowskiej, psychoterapeutki i psycholożki klinicznej, powinniśmy znowu zacząć traktować łóżko jako miejsce, w którym się śpi. Co to oznacza? Że powinniśmy ograniczyć się wyłącznie do spania. Oglądanie telewizji, pracowanie, jedzenie czy scrollowanie telefonu w łóżku przyczynia się do problemów z zasypianiem.