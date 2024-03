Zakonnica, która odważyła się sięgnąć po sukces. Poznaj historię matki-założycielki Klosterfrau

Przenieśmy się do XIX wieku. Wielki świat biznesu leży u męskich stóp – to oni otwierają nowe zakłady, piastują najwyższe stanowiska, podbijają świat i decydują… praktycznie o wszystkim. Jak w takim razie Maria Clementine Martin przełamała męski monopol i stała się pionierką kobiecej przedsiębiorczości? Jest 1792 rok, gdy 17-letnia Wilhelmine Martin przywdziewa habit i wstępuje do zakonu. Przyjmuje nowe imię, pod którym znamy ją do dziś. Jeszcze nie wie, że imię to będzie budziło respekt, ale i niedowierzanie w sercach rekinów XIX-wiecznego biznesu. To im rezolutna siostra utrze wkrótce nosa.