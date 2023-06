Zakpił z Meghan Markle. To cios poniżej pasa

Przez nią został zwolniony. Teraz dziękuje Meghan

W 2021 roku doszło do głośnej kłótni Morgana z Alexem Beresfordem na antenie "Good Morning Britain". Beresford skrytykował go za jego złe traktowanie Meghan Markle, co spowodowało, że prezenter opuścił plan programu. Niedługo potem stacja ITV ogłosiła, że rozstaje się z Morganem po sześciu latach współpracy.