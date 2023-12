Zakręcanie kaloryferów to błąd. Grożą za to wysokie kary

Zakręcenie grzejników w bloku

Współczesne mieszkania bardzo często wyposażane są w termostaty i podzielniki ciepła. Dzięki temu w łatwy sposób można dostosować temperaturę do indywidualnych potrzeb, a także sprawdzić zużycie energii. Mimo to, częste i drastyczne wyziębianie mieszkania poprzez zakręcenie kaloryferów, może doprowadzić do wychłodzenia współdzielonych ścian i stropów budynku. Utrata dużej ilości ciepła powoduje, że inni mieszkańcy będą zmuszeni do zwiększenia energii potrzebnej do ogrzania swojego lokum.