Zakryte, a dodają seksapilu. Bluzki z kołnierzykiem, stójką lub półgolfem

W sklepach nie brakuje eleganckich i oryginalnych, a zarazem skromnych ubrań z zabudowaną szyją. Bluzki i sukienki ze stójką lub półgolfem są bardzo modne. Szyja jest w nich zakryta, a mimo to stylizacja jest pełna powabu i kobiecości. Na te ubrania warto zwrócić uwagę.

Akcent na szyję

Praktyczny aspekt półgolfów i stójek to także zakryty dekolt i część szyi. Dzięki temu łatwo wymienimy zimowy zestaw z szalikiem na bluzkę z zabudowaną górą i np. ramoneskę, kiedy tylko pozwoli na to pogoda i nieco wyższe temperatury.

Subtelny urok retro-elegancji

Koronkowa stójka zdobiła suknie naszych prababek. Charakterystyczne dla mody 19. i 20. wieku niskie kołnierzyki i półgolfy często były wykończone delikatną koronką lub haftem. Do tego często współwystępowały z bufiastymi rękawami, które znajdziemy też we współczesnych kolekcjach ubrań. Ażurowy detal sprawia, że górna krawędź kołnierzyka nie odcina się poziomą, kontrastową linią od skóry, co czasem może dawać efekt skrócenia szyi i zakłócenia proporcji. Dodatkowo koronkowe kołnierzyki i stójki mają sporo dziewczęcego uroku. Pięknie podkreślają smukłą szyję i pasują drobnym kobietom o krótkich włosach.