Zalewają ulice latem. Spójrzcie na spodnie El Dursi

Moda ma to do siebie, że często odświeża trendy z przeszłości. W tym sezonie do łask wróciły biodrówki, które pamiętamy z lat 90. i 2000. Nosiły je wówczas największe gwiazdy. Teraz znów zalewają ulice. Sprawdźcie, jak stylizuje je m.in. Klaudia El Dursi.