Zaliczyła wpadkę na siłowni. Nagranie wyciekło do sieci

"To jest moja największa obawa", "Brzmiało, jakby bolało"

Pod filmem pojawiły się ponad trzy tysiące komentarzy. Internauci współczuli pechowej tiktokerce, ale byli także wyjątkowo rozbawieni z powodu jej wpadki. "To pstryknięcie brzmiało, jakby bolało. To tak, jakby ktoś strzelił elastyczną gumką" - napisała jedna z użytkowniczek. "To jest moja największa obawa, dlatego rano, przed pójściem na siłownię, robię głęboki przysiad i sprawdzam, czy wszystko się trzyma" - przyznała inna.