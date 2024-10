Założyła totalny klasyk. Jest hitem tego sezonu

Natalia Siwiec jest jedną z najlepiej ubierających się Polek. Świadczą o tym jej błyskotliwe stylizacje, którymi zawsze potrafi zaskoczyć. Celebrytka nie stawia sobie ograniczeń, jeśli chodzi o modę. Widać, że lubi eksperymentować z różnymi stylizacjami, które bardzo często pokazuje na swoim instagramie, który śledzi ponad 1 mln. osób.

Siwiec w najmodniejszej marynarce

Tym razem celebrytka pokazała się w totalnym klasyku, który jest hitem tej jesieni. Mowa tutaj o oversize'owej, burgundowej marynarce. Do niej w komplecie pojawiły się eleganckie spodnie również w tym samym odcieniu. Ten zestaw połączyła wraz z niebanalnymi dodatkami, jakimi są okulary oraz koronkowy choker z wiszącymi perłami. Dla przełamania kolorów wybrała je w białym kolorze, który doskonale odbija się na tle ostatnio najmodniejszego borda.

Natalia Siwiec w najmodniejszej, bordowej marynarce. © Instagram.com, nataliasiwiec.official

Te marynarki są hitem jesieni 2024

Marynarka to element, który od wielu lat utrzymuje się w trendach. Kiedyś nosiłyśmy tylko te dopasowane. Później modne stały się te bardzo obszerne, które wyglądały na kilka rozmiarów za duże. W tym sezonie ta część garderoby ponownie stała się hitem, ale w różnych fasonach i materiałach. To one będą teraz najlepszym i ponadczasowym wyborem, który posłuży na kilka sezonów:

1. Marynarka oversize. To już nie pierwszy raz gdzie szerokie marynarki będą na czasie. Dzięki klasycznej formie świetnie współgrają z każdą stylizacją, dlatego każda z nas powinna mieć taką w swojej szafie. To, co jest w niej niezmienne to luźny krój dzięki, któremu możemy poczuć się swobodnie i pewnie.

Modna oversize marynarka. © Getty images | 2024 Edward Berthelot

2. Skórzana marynarka. Jest to idealny zamiennik skórzanej ramoneski, który będzie dużo bardziej szykowny. Ten materiał z roku na rok jest coraz bardziej uwielbiany, dlatego też zaczęły pojawiać się z nim wszystkie elementy garderoby. Teraz w skórze ubierzemy się od stóp do głów na czele z marynarką.

Modna, skórzana marynarka. © Getty images | 2024 Edward Berthelot

3. Marynarka w kształcie klepsydry. Ten model powiązany jest ze stylem retro z przełomu lat 40. i 50. XX wieku. Taliowany krój przede wszystkim maksymalnie podkreśla sylwetkę, co od razu rzuca się w oczy. Zwężana w talii i rozszerzana u dołu opcja będzie zawsze wyglądać bardzo kobieco, podkreślając nasze kształty.

Modna marynarka o kształcie klepsydry. © Getty images | Melodie Jeng

4. Marynarka w stylu crop top. Ten fason jest najnowszym spośród poprzednich. Zainspirowany został bluzkami i topami o skróconym kroju, które są najchętniej noszone. Ten tegoroczny must have, który zakończony jest na wysokości talii, również mocno uwydatnia figurę.

Modna marynarka w stylu crop top. © Getty images | 2024 Raymond Hall

