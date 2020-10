Zamaskowana Marta Manowska. Fani: "W stylu napad na bank"

Marta Manowska w maseczce ochronnej

Nowe obostrzenia zawierają między innymi obowiązek zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych. Jak widać, Marta Manowska nowe przepisy wzięła sobie do serca. Na swoim profilu na Instagramie pokazała zdjęcie nie tylko w maseczce ochronnej, ale również okularach przeciwsłonecznej, czapce z daszkiem i kapturze. Trzeba przyznać, że to doskonały kamuflaż.

Żartowali z tego nawet obserwatorzy celebrytki, który twierdzili, że w takiej odsłonie mogłaby napadać na banki. "W stylu - napad na bank – przepraszam, ale tak mi się kojarzy" – napisała jedna z internautek. Marta Manowska przyznała rację, że faktycznie strój może na to wskazywać, a w przypadku programu, który prowadzi, to celne skojarzenie. "Trochę tak było - tam to zawsze napad na bank" – zażartowała.