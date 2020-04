Marta Manowska roznosi posiłki dla seniorów. Pani Ludmiła okazała się koleżanką po fachu

Przedłużająca się izolacja powoli daje się we znaki. Gorsze samopoczucie dotyka również celebrytów. Marta Manowska na swoim profilu na Instagramie dała upust emocjom.

"Dziś wszyscy jakoś gorzej się czujemy. Cóż i takie dni się zdarzają. Wiosna idzie, świat budzi się do życia ale i odżywa to, co dokucza" – napisała. Pocieszył ją jednak list z wierszem, który otrzymała od jednego z seniorów. Korzystając z okazji opowiedziała też o pani Ludmile, którą poznała dzięki roznoszeniu posiłków dla seniorów.