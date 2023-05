Zamiast niewygodnych rurek. Będziemy je nosić przez całe lato

Bojówki, nazywane też spodniami cargo, to model, który lata temu nosiły takie ikony, jak Britney Spears, Jennifer Lopez czy Christina Aguilera. Przez długi czas mogłaś w ogóle zapomnieć o istnieniu takiego kroju – w końcu przez ponad dekadę non stop nosiłyśmy jeansowe rurki. Dziś spodniom z kieszeniami warto zrobić miejsce w szafie. Już jeden rzut oka na instagramowe profile gwiazd wystarczy, żeby nabrać pewności – bojówki to model, który latem będziemy nosić non stop.