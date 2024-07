Zamień mięso na to warzywo. Nigdy nie zjesz lepszych nuggetsów

W międzyczasie lub po ugotowaniu kalafiora zajmujemy się ciastem. W misce łączymy mąkę, jajko, przyprawę do kurczaka i wodę gazowaną. Odstawiamy na ok. 15 minut. Na osobnym talerzyku umieszczamy płatki kukurydziane, które kruszymy (najlepiej dłońmi). Na dnie blaszki rozkładamy papier do pieczenia. Piekarnik rozgrzewamy do temp. 200°C.