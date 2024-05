Dodaj do wody z gotującym się kalafiorem. Unikniesz nieprzyjemnego zapachu

Zawsze jest pora na kalafiora. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób się nim zajada. Niestety nie wszyscy wiedzą, jak prawidłowo go ugotować. Mamy na to prosty sposób, a w dodatku zdradzamy, jak w mig pozbyć się wydobywającego się z niego zapachu.

Kalafior dostępny jest w sklepach przez cały rok. Można go jeść zarówno w formie dania głównego i jako pożywny dodatek. Warzywo słynie ze swoich zdrowotnych właściwości. Stanowi prawdziwe bogactwo błonnika, a także wielu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu witamin. Jak prawidłowo go ugotować? Sprawdźcie.

Jak powinno gotować się kalafiora?

Kiedy decydujemy się na zakup kalafiora, warto zwrócić uwagę na to, jak się prezentuje. To ważne, aby wybierać wyłącznie warzywa, na którym nie widać brązowych, charakterystycznych zmian. O jego świeżości świadczy także to, jak prezentują się liście, które w tym przypadku nie powinny być zwiędnięte.

Mając już odpowiedniego kalafiora, możemy zająć się jego przygotowaniem do spożycia. W tym celu najlepiej jest podzielić go na różyczki, dzięki czemu przyspieszymy cały proces.

W tym czasie powinniśmy zagotować w garnku wodę z ok. 2 łyżeczkami soli. Jeśli zależy nam, aby kalafior po ugotowaniu wciąż był biały, warto dodać do niej szczyptę sody oczyszczonej.

Kiedy zauważymy, że woda zaczęła wrzeć, możemy bez przeszkód zanurzyć w niej przygotowane wcześniej różyczki naszego warzywa. Po ok. 12 minutach kalafior powinien być gotowy do spożycia.

Nieprzyjemny zapach przy gotowaniu kalafiora? Mamy na to sposób

O ile sam kalafior smakuje wielu z nas, niestety podczas gotowania wydziela charakterystyczny, według niektórych nieprzyjemny zapach. Wszystko przez związki siarki, które wówczas się ulatniają. Na szczęście można temu w prosty sposób zaradzić.

Do gotującej się wody z kalafiorem należy dodać sok z całej cytryny. Dzięki temu w mig pozbędziemy się silnej woni. Zdaniem wielu osób sposób ten poprawia także jego smak.

