Zamiennik pudru La Mer. Zamiast 300 kosztuje 36 złotych

Puder do twarzy La Mer to jeden z bardziej rozpoznawalnych produktów z wyższej półki. Doskonale wygląda na skórze, wręcz się z nią stapia, tworząc idealne wykończenie makijażu. Rozświetla okolice oczu, nie pozostawia niepotrzebnych warstw na skórze. Sprawdzi się na cerze suchej, jak i mieszanej. To kosmetyk, który można kupować w ciemno. Jest przetestowany przez wiele influencerek urodowych i bardzo polecany.