Zamieszkała u amerykańskiej rodziny. Zdziwiło ją to, o co już na samym początku ją zapytali

Okazuje się, że Karolina u jednej z nich została zapytana o to, czy wie, co to zmywarka do naczyń. To jednak nie koniec. Amerykanie dziwili się także, gdy chciała się przespacerować. Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych bardzo chętnie pokonują nawet najmniejsze odcinki samochodami, dlatego byli w szoku, gdy ktoś sam z siebie chciał gdzieś dostać się pieszo.