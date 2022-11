Zamiokulkas przeżywa "stres wodny"? Rozwiązanie jest proste

Zamiokulkas może być też rozmnażany za pomocą pędów. Odcięty pęd wystarczy pociąć na kilkucentymetrowe części - tak, aby na każdej znajdował się liść. Części wkładamy do szklanki z wodą, którą zmieniamy co trzy dni na świeżą. Po około trzech tygodniach powinny pojawić się korzenie. Gdy będą miały około 2,5 cm, możemy wsadzić je do doniczki z ziemią.