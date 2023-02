Zamknęła się z synem na trzy lata. Tak wyglądał ich dom po tym czasie

Policjanci nie mogli uwierzyć

Lokalna policja na początku nie brała na poważnie tego, co mówił im mąż Munmun. Wszystko zmieniło się w momencie, kiedy mężczyzna pokazał im to przez kamerkę. Był przerażony widokiem brudu i stosu śmieci, jakie zebrały się przez ten czas. Nie chciał też, by jego syn żył w takich warunkach. Przez trzy lata nie wdychał świeżego powietrza.