Zamrożone, więc się nie zepsuje? Wiele osób popełnia ten błąd

Trafiając w sklepie na promocje, często kupujemy spore zapasy jedzenia. Mięso zazwyczaj trafia wówczas do zamrażarki, gdzie oczekuje na to, aż w końcu zostanie do czegoś wykorzystane. Ile czasu może być zamrożone?

Ile czasu mięso może leżeć w zamrażarce? Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że czas ten różni się w zależności od jego gatunku. Podpowiadamy również, na co zwrócić uwagę, by mieć pewność, ze odmrożony produkt wciąż nadaje się do spożycia.

Mrozisz mięso? Lepiej o tym pamiętaj

Surowe mięso można wykorzystać do przyrządzenia wielu dań. Często je także mrozimy, dzięki czemu w każdej chwili będziemy mogli wykorzystać go do innych pysznych potraw. Niestety zapominamy o tym, że tego typu produkty nie może leżeć w zamrażarce w nieskończoność.

Mięso drobiowe można mrozić maksymalnie przez 3 miesiące. Z kolei wołowina i cielęcina nie powinna przebywać w zamrażarce dłużej niż przez 8 miesięcy. Jeśli jednak wcześniej potniemy je na mniejsze kawałki, wtedy okres ten skraca się aż o dwa miesiące.

Wieprzowina zamrożona w mniejszych kawałkach może być przechowywana w zamrażarce ok. 6 miesięcy. Gdy jednak jest zmielona, nie należy jej mrozić dłużej niż przez 2 miesiące.

To jak przechowujemy mięso w zamrażarce, ma spore znacznie, szczególnie w przypadku m.in. boczku, karkówki oraz łopatki. Jeśli jest ono pakowane próżniowo, bez przeszkód możemy mrozić je nawet przez 2 lata. Najczęściej jednak umieszczamy je w specjalnych torebkach do mrożenia. Wówczas mięso to może być zamrożone maksymalnie przez 3 miesiące.

Odmrożone mięso - co powinno nas niepokoić?

To, że zamroziliśmy mięso, nie oznacza, że po odmrożeniu będzie ono za każdym razem nadawało się do spożycia. Może okazać się bowiem, że już przed umieszczeniem go w zamrażarce, działo się z nim coś złego. Po czym w takim razie rozpoznać, że nie nadaje się ono do spożycia?

Pierwszą oznaką tego, że mięso może być zepsute, jest jego nieprzyjemny zapach, który znacznie różni się od zapachu mięsa, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Często zmienia się także jego konsystencja.

Warto pamiętać o tym, że spożycie zepsutego mięsa może doprowadzić do zatrucia pokarmowego, dlatego gdy tylko coś nam w nim zaniepokoi, lepiej jest zrezygnować z jego spożycia.

