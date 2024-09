Pamiętaj przed usmażeniem. Schabowy będzie miękki jak nigdy

Schabowe to klasyka polskiej kuchni. Przygotowanie jest banalnie proste. Wystarczy zaopatrzyć się w schab dobrej jakości, pokroić go na cienkie plastry, rozbić, a następnie zanurzyć w panierce i usmażyć.

500 g schabu,

500 ml jogurtu naturalnego lub kefiru,

2 ząbki czosnku,

1 mała cebula,

sól,

pieprz,

2 jajka,

bułka tarta,

smalec lub olej do smażenia.

Zacznij od przygotowania schabu. Pokrój go w cienkie plastry i rozbij tak, aby ich grubość nie przekraczała 1 cm. Kotlety włóż do miski i zalej je jogurtem lub kefirem. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek oraz pokrojoną w pióra cebulę. Miskę włóż do lodówki.