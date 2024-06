Zapachy, które pobudzą zmysły. Redaktorki testują wody perfumowane

Zapach ma ogromną moc. Nie tylko wpływa na nasze zmysły, ale również emocje. Nic dziwnego, że zależy nam na tym, aby pięknie pachnieć. Jakie perfumy wybrać, by wszyscy się za nami oglądali? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Wybór odpowiedniego zapachu jest niezwykle ważny. W końcu to, jak pachniemy, może zaważyć na tym, jak odbierają nas inni. Za sprawą konkretnej nuty zapachowej możemy także wyrazić siebie, a nawet przywołać konkretne wspomnienia z daną osobą, sytuacją lub miejscem. Na które wody perfumowane warto zwrócić uwagę? Podpowiadamy.

Zapachy dla prawdziwych romantyczek

MUGLER AlienHYPERSENSE

Marki Mugler nie trzeba nikomu przedstawiać. Brand słynie z nieszablonowych kolekcji, którymi zachwyca się cały świat. Thierry Mugler z całą pewnością miał prawdziwą smykałkę do interesów. Kiedy jego firma odnosiła coraz to większe sukcesy, wpadł na pomysł, by rozszerzyć swój asortyment również o perfumy. W 1992 roku pojawił się pierwszy zapach sygnowany jego nazwiskiem.

- Jakiś czas temu do sprzedaży trafiła nowa woda perfumowana AlienHYPERSENSE, którą miałam okazję już przetestować. Nie ukrywam, że połączenie mandarynki, gruszki, jaśminu i kaszmiru nie od razu zrobiło na mnie wrażenie. Po chwili jednak całkowicie straciłam dla niego głowę. Lekki, kwiatowy zapach w dodatku bardzo długo utrzymuje się na skórze - mówi dziennikarka, Paulina Żmudzińska.

Zapach MUGLER AlienHYPERSENSE © Archiwum prywatne

Valentino Born in Roma Donna Green

- Latem poszukuję lekkich, kwiatowych kompozycji i taki właśnie jest zapach Valentino Born in Roma Donna Green. Liście herbaty, jaśmin i wanilia to połączenie, które z samego rana wprowadza w dobry nastrój, przywodząc na myśl letnie spacery i wakacyjny luz. Jak w przypadku lżejszych zapachów bywa, nie jest on jednak tak trwały jak cięższe, wieczorne kompozycje - twierdzi wicenaczelna Wirtualnej Polski, Wiktoria Jakubowska-Karbowniczek.

Woda perfumowana Valentino Born in Roma Donna Green © Archiwum prywatne

Lekkie wody perfumowane "z pazurem"

Giorgio Armani My Way Nectar

- Te perfumy idealnie trafiają w moje gusta, ponieważ ponad wszystko kocham lekkie, świeże, kwiatowo-owocowe zapachy. W My Way Nectar czuć wyraźną słodycz, ale nie jest ona przytłaczająca, lecz przyjemnie otulająca. To z pewnością zasługa nutki wanilii. Ale dominujące jest połączenie gruszki i rabarbaru, które występuje w towarzystwie białych kwiatów. Nie sposób też nie wspomnieć o flakonie z różową zatyczką, który prezentuje się na półce naprawdę pięknie - zaznacza dziennikarka, Oliwia Rybiałek.

Woda perfumowana Giorgio Armani My Way Nectar © Archiwum prywatne

MCM CRUSH

- Długo szukałam uniwersalnych perfum, które sprawdziłyby się nie tylko na co dzień, ale również na wieczór. Zależało mi na tym, aby zapach był lekki, ale jednocześnie miał w sobie coś, co będzie zwracało na siebie uwagę. W końcu trafiłam na MCM CRUSH, który rzeczywiście świetnie sprawdzi się na każdą okazję. Może nie jest aż tak bardzo trwały, jednak mimo że go nie oszczędzałam, 30 ml flakonik wystarczył mi na naprawdę długi czas - mówi Paulina Żmudzińska.

Zapach MCM CRUSH © Archiwum prywatne

Wyraziste perfumy z ogonem dla pewnych siebie i niezależnych kobiet

Si od Giorgio Armani

- To zapach, do którego się wraca. Ja robię to regularnie. Si od Giorgio Armani nie przytłaczają, więc świetnie sprawdzą się na co dzień, również latem. To wyjątkowo trwałe perfumy, które dość długo utrzymują się na skórze i ubraniach. Z początku dość mocne i wyraziste, ale po chwili ostry zapach się ulatnia i ustępuje miejsca subtelnej słodyczy. Dla niektórych może być za słodko, ale w mojej ocenie lądują na pierwszym miejscu, zostawiając daleko w tyle inne warianty Si - ocenia wydawczyni, Aleksandra Falkowska.

Zapach Si od Giorgio Armani © Archiwum prywatne

Guess Bella Vita Paradiso

- Woda perfumowana Guess Bella Vita Paradiso to propozycja dla pań, które szukają oryginalnego, ale do tego dość charakterystycznego zapachu. Idealnie sprawdzi się na wieczór oraz specjalne okazje. Połączenie owocowych nut z piżmem, geranium oraz szafranem wydaje się być prawdziwą mieszanką wybuchową stanowiącą zapach, który pozostaje w pamięci na dłużej - przyznaje Paulina Żmudzińska.

Woda perfumowana Guess Bella Vita Paradiso © Archiwum prywatne

