Te buty to najlepszy wybór na jesień i zimę. Co to są timberki i jak je nosić?

Botki, kozaki, kowbojki – wybór butów na jesień i zimę może przyprawiać o zawrót głowy. Jeśli jednak lubisz, gdy styl idzie w parze z funkcjonalnością, postaw na timberki. Co to za buty i do czego pasują? Odpowiadamy.

Co to są timberki? Historia kultowych butów

Jakie buty wybrać na jesień i zimę, by były nie tylko stylowe, ale przede wszystkim wygodne i praktyczne? Strzałem w dziesiątkę będą timberki. Klasyczne, sznurowane trapery od lat nie wychodzą z mody i co sezon wracają w zupełnie nowych odsłonach. Są doskonałym uzupełnieniem codziennych stylizacji. Pasują zarówno do spodni, jak i do sukienek, a dodatkowo są niezawodne w każdych warunkach. Ich nazwa nic ci nie mówi? Spieszymy z wyjaśnieniem.

Timberki to sznurowane botki przypominające workery. Ich cechą charakterystyczną są podeszwy z bieżnikiem, który zapewnia dobrą przyczepność na każdym rodzaju nawierzchni. Swoją nazwę zawdzięczają kultowym butom Timberland 6, które zostały zaprojektowane przez słynną, rodzinną, amerykańską markę w 1973 roku. Ze względu na to, że były wodoodporne i nieporównywalnie trwałe, zyskały nazwę Timberlander – dosłownie "leśniczy".

Przez lata służyły ludziom pracującym w lasach. Z czasem znalazły swoje miejsce w świecie mody i do dziś robią furorę wśród gwiazd i celebrytów. Noszą je między innymi Pharell Williams, Jennifer Lopez czy Rihanna. Legendarne workery cieszą się tak dużą popularnością, że stały się inspiracją dla wielu innych marek. Dziś timberki w przystępnych cenach znajdziemy w niemal każdej sieciówce. Co więcej: są obecne w trendach co sezon, więc kupione raz będą inwestycją na lata.

Rihanna w butach timberkach © Getty Images | Michael Stewart

Jakie timberki damskie wybrać? Te modele nie wychodzą z mody

Najpopularniejsze timberki damskie to zdecydowanie te w miodowym odcieniu żółci. Mają liczne grono zwolenniczek od wielu lat. Jeśli jednak nie pasują do twojego stylu, nic straconego. Do wyboru masz modele w klasycznej czerni, stonowanym beżu, czekoladowym brązie, a nawet czerwieni czy różu. Różowe timberki mogą okazać się oryginalnym uzupełnieniem codziennych stylizacji i wbrew pozorom będą pasować do naprawdę wielu rzeczy.

Przy wyborze tych butów warto zwrócić uwagę na to, z czego zostały wykonane. Jeśli chcemy, by posłużyły nam przez wiele sezonów i były naprawdę odporne na niepogodę, najlepiej postawić na timberki skórzane. Łatwo je wyczyścić, zaimpregnować, a co za tym idzie – przedłużyć ich trwałość.

Jak nosić timberki? Stylizacje, które pokochasz za komfort

Przez lata timberki damskie stały nieodłącznym elementem mody ulicznej. To buty, które świetnie współgrają zarówno z dresowymi spodniami, jak i ze zwiewną, dziewczęcą sukienką. Pasują idealnie do jeansów – szczególnie tych z szerokimi nogawkami, które od kilku sezonów są absolutnym hitem. Pomysłów na to, z czym nosić timberki, z powodzeniem możemy szukać na instagramowych kontach gwiazd. W swojej szafie ma je między innymi Katarzyna Cichopek. Aktorka nosi je do wygodnych legginsów, ciepłego swetra i najmodniejszej kurtki koszulowej w kratę. Ten zestaw spokojnie możesz odtworzyć 1:1.

Jesienna stylizacja Katarzyny Cichopek © Instagram.com, katarzynacichopek

Fanką timberków jest też Kinga Rusin, która często zabiera tego typu trapery w podróż. Dziennikarka udowadnia, że wygodne workery można łączyć nie tylko z długimi spodniami. Równie dobrze sprawdzają się w zestawie z szortami i lnianą koszulą. W takiej wersji będą idealne na przełom lata i jesieni.

