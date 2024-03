Wiosną zaleją ulice. Buty w stylu Boczarskiej to petarda

Błyszczące buty nie skazują nas na kompletną rezygnację z połysku. Ale kiedy idziemy w lśniący total look, lepiej trzymać się zbliżonej palety barw lub po prostu zwieńczyć całość naturalną fryzurą czy makijażem "no make up". Przesadna staranność i perfekcja od A do Z są już passe. Teraz liczy się naturalność, kreatywność i eklektyzm, który staje w opozycji do monotematycznych i nieurozmaiconych stylizacji.